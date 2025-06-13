وزير الخارجية الإيراني لمجلس الأمن: "إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمر والعدوان إعلان حرب

وطن: أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، اليوم الجمعة، أنّ "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر" في حربها على إيران، واصفاً العدوان بأنّه "إعلان حرب على إيران".

ودعا عراقتشي في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس بشأن الحرب الإسرائيلية على إيران، مطالباً بـ"معالجة هذه القضية على الفور".

وطالب عراقتشي مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته بموجب الميثاق، داعياً لإدانة العدوان وأن يتخذ إجراءات فورية ومحدّدة لمحاسبة "إسرائيل".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عزم بلاده على الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وصرّح بأنّ "اعتداءات إسرائيل على إيران تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران وسلامة أراضيها كدولة عضو مستقلة في الأمم المتحدة".

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في كلمة متلفزة، الجمعة، إن "الشعب الإيراني، ومسؤولي البلاد، لن يلتزموا الصمت أبداً، أمام هذا العدوان الغاشم"، مؤكداً أن "العدو سيتلقّى الردّ المشروع، والقوي، والحاسم، الذي سيجعله يندم على فعلته الحمقاء".