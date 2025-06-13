الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين عدوان الاحتلال على ايران

وطن: دان الحزب الشيوعي الفلسطيني بأشد العبارات "العدوان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا صريحًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وقال الحزب في بيان وصل لوطن نسخه عنه "إن هذا العدوان يأتي في سياق السياسات التوسعية والعدوانية التي ينتهجها الكيان الصهيوني، والتي لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل تمتد لتطال كل من يساند قضايا التحرر الوطني ويقف في وجه الغطرسة الإمبريالية والصهيونية".

وأكد الحزب "أن هذا الاستهداف الممنهج لإيران هو جزء من مشروع صهيوني-أمريكي يسعى إلى فرض الهيمنة على شعوب المنطقة، وزرع الفوضى والدمار خدمةً لمصالح رأس المال العالمي، وضربًا لأي محور مقاومة يتصدى لهذه السياسات العدوانية".

واعلن الحزب "تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني وقواه التقدمية والوطنية، نؤكد على حقه في الدفاع عن سيادة بلاده ووحدة أراضيه، وندعو القوى الثورية والتقدمية وأحرار العالم إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا التصعيد الخطير الذي قد يجر المنطقة إلى مزيد من الحروب والدمار".

وحمّل الحزب "المجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة، مسؤولية التحرك العاجل لوضع حدّ لهذا الصلف الصهيوني، ووقف مسلسل العدوان الذي طال شعوبًا وأوطانًا عديدة في منطقتنا.