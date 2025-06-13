حركة المبادرة الوطنية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الهجوم الإسرائيلي ، المدعوم أميركيا، على إيران و الذي يمثل تصعيدا خطيرا يهدد المنطقة بأسرها، كما يمثل امتدادا لسلوك القرصنة و العدوان الإسرائيلي الذي طال فلسطين و لبنان وسوريا و اليمن.

واكدت حركة المبادرة في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن حكام الاحتلال يتصرفون كأنهم قوة سيطرة إمبريالية على الشرق الأوسط بكامله، و يطمحون من خلال تدميرهم للقدرات الإيرانية لأن يسيطروا على دول المنطقة بكاملها عسكريا و استخباراتيا و اقتصاديا وسياسيا.

وقالت المبادرة أنه إذا سمح لإسرائيل بالاستمرار في اعتداءاتها الإجرامية فلن تبقى أي دولة في المنطقة بمنأى عن أطماعها.

و قالت المبادرة أن إسرائيل لم تكن لتجرؤ على شن عدوانها لولا التواطؤ و الدعم الكامل من الإدارة الأمريكية الذي أكدته تصريحات الرئيس الأميركي ترامب.

و دعت المبادرة الوطنية كل شعوب المنطقة إلى التكاتف في وجه العدوان من منطلق مصالحها المعرضة للخطر و المهددة من العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن الهجمة الاستعمارية الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعوب مهما كانت التضحيات، ولن يكون مصيرها أفضل مصير كل أشكال الاستعمار الغابرة.