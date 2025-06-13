حكومة الاحتلال تقرر إغلاق سفاراتها وقنصلياتها في أنحاء العالم

وطن: أعلنت "إسرائيل" إغلاق جميع سفاراتها حول العالم، ودعت المستوطنين إلى توخي الحذر وتفادي إظهار أي رموز يهودية أو إسرائيلية في الأماكن العامة، وذلك في أعقاب عدوانها على إيران.

وأوضحت بيانات نشرت على مواقع السفارات أن إسرائيل لن تقدم أي خدمات قنصلية في هذه المرحلة، وطالبت رعاياها بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية المحلية في حال تعرضهم لأي هجوم. ولم يحدد أي إطار زمني لمدة إغلاق السفارات.

وجاء في البيان: "في ضوء التطورات الأخيرة، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية في أنحاء العالم، ولن تقدم الخدمات القنصلية".

وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تعزيزات أمنية لافتة أمام الكنيس الكبير، حيث انتشرت سيارات وشاحنات الشرطة في محيط المبنى.