جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين بسلاح الهندسة بجروح خطيرة في غزة

رام الله - وطن: أصيب جنديين من جيش الاحتلال بجروح خطيرة في قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بإصابة جنديين إسرائيليين من سلاح الهندسة في الكتيبة 601 بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وكانت مصادر عبرية اشارت الى وقوع قوات الاحتلال في كمين للمقاومة في قطاع غزة.

بينما ذكرت مصادر عبرية ان دبابة لجيش الاحتلال تعرضت لصاروخ مضاد للدروع في غزة، ما خلف اصابات في صفوف الجنود.

واضافت ان طائرات الاجلاء واجهت صعوبة في نقل الجنود الجرحى الى المستشفيات.