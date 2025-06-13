ابو عبيدة: نعلن تضامننا مع إيران ونؤكد أن عدوان الاحتلال لا يزيد المقاومة إلا قوة وصلابة

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، "أبو عبيدة"، تضامن الكتائب الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذي اعتبره نتيجة مباشرة لموقف طهران الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة.

وقال أبو عبيدة "ننعى قادة الجمهورية الإسلامية وشهداءها الذين ارتقوا جراء هذا الاعتداء الجبان، ونؤكد أن هذه الجرائم لن تزيد محور المقاومة إلا صلابة وتماسكاً."

وأضاف: "الاحتلال واهم إن ظن أن مثل هذه الضربات الغادرة قد تُقوّض جبهات المقاومة، بل إنه يرتكب أخطاء استراتيجية متتالية تُعجّل بزواله المحتوم بإذن الله."

وأكدت الكتائب أن استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية بحق قوى المقاومة في المنطقة، لن يثنيها عن مواصلة طريقها في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى التحرير الكامل.