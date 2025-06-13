حزب الشعب: ندين العدوان على إيران واستمرار التصعيد الامبريالي الصهيوني ضد دول وشعوب المنطقة

وطن: أعرب حزب الشعب عن إدانته الشديدة للعدوان الحربي الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإيرانية ومنشأتها وعلمائها؛ وهو عدوان لا يمكن أن يتم دون غطاء ودعم أمريكي.

وقال حزب الشعب في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان "هذا العدوان حلقة من حلقات العربدة والغطرسة العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد الشعوب وسيادة دولها الوطنية واستمرارا لمساعي الهيمنة الامبريالية على المنطقة؛ يؤكد أن الوقف الفوري للحرب العدوانية والإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني؛ وانهاء الإحتلال عن أراضيه وتلبية حقوقه الوطنية وفق قرارات الأمم المتحدة؛ وفي المقدمة منها إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين؛ هو المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها."