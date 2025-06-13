ترامب: يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن يذهب كل شيء والهجمات القادمة المخطط لها ستكون أكثر عدوانية

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من إيران إبرام صفقة ولكن "بغض النظر عن مدى محاولتهم لم يتمكنوا من إنجازها".

واضاف ترامب في تصريحات صحفية ظهر الجمعة "أعطينا إيران الفرصة تلو الأخرى للتوصل لاتفاق"

واضاف "طلبت من إيران إبرام صفقة ولكن بغض النظر عن مدى محاولتهم ومدى اقترابهم لم يتمكنوا من إنجازها"

وتابع "يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن يذهب كل شيء وإنقاذ ما كان عرف سابقا بالإمبراطورية الإيرانية"

وتابع " حان الوقت لإنهاء هذا الوضع مع الأخذ في الاعتبار أن الهجمات القادمة المخطط لها بالفعل ستكون أكثر عدوانية"