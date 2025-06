صحفيون ورؤساء تحرير ووسائل إعلام هولندية يدعون إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين الفلسطينيين

ترجمة وطن: وجّه ائتلاف واسع من الصحفيين ورؤساء تحرير 49 وسيلة إعلام هولندية*، بالاشتراك مع نقابة الصحفيين الهولنديين (NVJ) ومنظمة الصحافة الحرة غير المحدودة (FPU)، رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الهولندي المؤقت، كاسبار فيلدكامب، يوم الأربعاء 11 يونيو/حزيران، تدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن سلامة الزملاء الفلسطينيين.

وتُعدّ الرسالة نداءً مشتركًا لحماية الصحفيين الفلسطينيين. وسيتم تسليمها شخصيًا في مقر وزارة الخارجية في لاهاي.

هذه الدعوة مبادرة من صحفيين أفراد، يُعربون، إلى جانب رؤساء تحريرهم، عن قلقهم العميق إزاء المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها زملاؤهم الفلسطينيون أثناء عملهم. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين (CPJ)، استشهد ما لا يقل عن 184 صحفيًا وعاملًا إعلاميًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتُعدّ هذه الفترة الأكثر دموية للصحفيين على الإطلاق. وأوضح المبادرون: "يدفع زملاؤنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ثمنًا باهظًا لا يُوصف لممارسة مهنتهم".

ويتحدث الموقعون عن انتهاك خطير ومنهجي للقانون الدولي. وهناك أدلة على هجمات مُستهدفة من قِبل جيش الاحتلال على الصحفيين. تُمنع وسائل الإعلام الأجنبية من الوصول إلى غزة، ويُعاق عمل الصحفيين الدوليين والمحليين بشكل ممنهج. وقال المبادرون: "الحصول على معلومات موثوقة حق من حقوق الإنسان. يُوثّق الصحفيون جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي يُمكننا استخدامها لمحاسبة الحكام. ولهذا السبب، تُعدّ سلامة الصحفيين الفلسطينيين أمرًا بالغ الأهمية. إنهم عيون وآذان العالم".

في الرسالة، يُوجّه المبادرون خمسة نداءات ملموسة إلى الوزير الهولندي فيلدكامب المُستقيل:

- التحرك بشكل فاعل لحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية؛

- إصدار بيان دولي عام يُدين الانتهاكات الإسرائيلية لحرية الصحافة؛

- إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفيين الفلسطينيين؛

- إدراج هذه الانتهاكات في التحقيق بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"؛

- الإصرار على وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما يلي المؤسسات الموقعة على الرسالة:

*The call is supported by editors-in-chief of AD, AD de Dordtenaar, AD Groene Hart, AD Haagsche Courant, AD Rotterdams Dagblad, AD Utrechts Nieuwsblad, ANP, BN De Stem, Brabants Dagblad, De Correspondent, De Gelderlander, De Groene Amsterdammer, De Groene Amsterdammer, The editors-in-chief of the 13 regional public broadcasters (RPO), De Stentor, EenVandaag, Eindhovens Dagblad, FTM, Het Parool, Human, Journalisten van NRC, Journalisten van Bureau Wibaut, KRO-NCRV, Medisch contact, NOS, Nieuwsuur, Nu.nl, NTR, PZC, RFG Media, RTL Nieuws, Trouw, Tubantia, Vers Beton, Villamedia, Volkskrant, VPRO, Vrij Nederland, Free Press Unlimited (FPU), Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).



المصدر: www.freepressunlimited.org