حمدي فراج يكتب لوطن: ما تخسره ايران بالجملة ، هل تحتمله إسرائيل بالمفرق؟

بغض النظر عما ستسفر عنه المواجهة العسكرية النوعية بين إسرائيل و ايران بإشراف مباشر من الولايات المتحدة ، بما في ذلك تدمير قدرات ايران النووية لعدة سنوات قادمة ، إغتيال عشرات القادة و العلماء ، و خطورة الرد الإيراني الصاروخي على إسرائيل من عدمه ، بما في ذلك تدمير عاصمتها الفعلية تل ابيب ، فإن الأمور ستنتهي في أسوأ الأحوال ، "أفضلها بالنسبة لإسرائيل" بتوقيع اتفاقية سلام وهمي مذل على غرار كامب ديفيد المصري ، أوسلو الفلسطيني ، وادي عربة الأردني ، اتفاقيات ابرام الخليجي المغربي السوداني .

سلام منزوع الدسم ، سلام الأنظمة بدون الشعوب ، سلام الورق البيروقراطي ، سلام طغم المال والسلاح و الدين السياسي ، سلام الاعلام ترفرف في العواصم محمية بالدبابات و المجنزرات و المخابرات ، سلام الشركات العابرات للقارات تقضي على الشركات الوطنية الصغيرة ، سلام الليل و الصقيع الذي لم تصله أشعة الشمس .

لقد جاءت هذه المواجهة الحربية الأخيرة مع ايران ، بعد نحو ثمانين سنة على قرار إقامة دولة إسرائيل في المنطقة ، لتقول ان ذاك القرار كان خاطئا و توريطيا ، و لن يستطيع نتنياهو و ترامب و بقية زعماء هذا الحلف المحور ، أوروبيون او عرب ، من لجمه او ثنيه او تداركه و تغيير مساره جوهريا و ثوريا .

من حرب 48 الى 56 الى 67 الى 73 الى 78 الى 82 الى 87 الى 96 الى 2000 الى 2006 الى حروب غزة (2008 ، 2012 ، الى 2019 ، الى 2021) الى طوفان الأقصى التي امتدت الى لبنان ، فاليمن ، و اليوم الى ايران .

إن "سلام القوة" الذي يروج له دونالد ترامب ، و يتلقفه بن يامين نتنياهو ، هو ليس و لا بأي حال من الأحوال ، سلام ، بل حرب ضروس ، ينتظر فيها الطرف الضعيف ان يصبح قويا ، لكي يشن حربه ضد من فرضوا عليه سلامهم فرضا بالقوة ، وهذا ما حصل مع حزب الله اللبناني ، و انصار الله اليمني ، و حماس الفلسطيني ، لكن قبل كل هؤلاء ، أصحاب الثورة الإسلامية الحقيقية في ايران على أنقاض النظام الدكتاتوري الشمولي البائد شاه ايران حليف أمريكا و إسرائيل الذي يوم مات لم يجد قبرا صغيرا يتاويه الا لدى مصر أنور السادات . ان عمر هذه الثورة صغير جدا ، نصف عمر إسرائيل تقريبا ، لكن كل إسرائيل بالنسبة لها ليس في عداد احدى مدنها او محافظاتها ، و ما ستخسره ايران بالجملة ، لا تستطيع إسرائيل تحمله بالمفرّق ، و قد رأينا ذلك في المواجهة مع قطاع غزة الصغير و الفقير و المحاصر ، كم استغرقها للقضاء على حركة مقاومة ، عشرون شهرا ، و لم تستطع . و لسوف تضع ايران في اعتبارها و هي ترد على إسرائيل هذه المرة عشرات الاف أطفال غزة قتلهم جيشها "كهواية" عمرها نحو ثمانين عاما عندما ابتدأت في دير ياسين و كفر قاسم و مئات القرى التي ابيدت عن بكرتها