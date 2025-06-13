الجبهة الشعبية تدين العدوان على إيران وتؤكد تضامنها الكامل معها في وجه العدوان

وطن: أدانت الجبهة الشعبية "العدوان الصهيوني الإرهابي على إيران، والذي استهدف مقدرات البلاد وقادة ومواقع مدنية وعسكرية"، مؤكدة على أن "هذا العدوان هو تعبير عن طبيعة الكيان الصهيوني الإرهابية العدوانية."

ونعت الجبهة في بيانها "القادة الشهداء الذين قضوا دفاعًا عن وطنهم في مواجهة الإرهاب الصهيوني"، مؤكدة على ثقتها في قدرة البلاد وقيادتها على تعويض رحيل هؤلاء القادة العظام، وأن "من سيخلفهم من القادة سيكونوا قادرين على النهوض بواجبهم على أكمل وجه".

أكدت الجبهة أن "هذا العدوان ما كان ليتم دون الشراكة والغطاء والدعم من الإدارة الأمريكية، التي كانت ولا زالت رأس المنظومة العدوانية الاستعمارية المعادية لشعوب المنطقة ودولها."

وشددت على "أن أوهام قوى الاستعمار، ورهانها لثني إيران عن تمسكها بحقوقها وسيادتها ودعمها لشعوب المنطقة وشعب فلسطين، ستسقط في مواجهة الصمود والإرادة والوحدة بين شعوب المنطقة، والوعي المتزايد بحجم الارهاب الصهيوني وخطره".

وشددت الجبهة على تضامنها المخلص مع الشعب الإيراني وقيادته، مؤكدة أن "إيران بتاريخها في مواجهة الكيان الصهيوني وقوى الاستعمار، ووحدة شعبها وشجاعة قيادتها، وعنفوان ثورتها الذي لم ينطفئ، ستلجم هذا العدوان وتردع المعتدين".

- ودعت الجبهة دول العالم لإدانة "هذا العدوان الإرهابي السّافر"، معتبرةً أن "الصمت على جرائم الكيان الصهيوني شراكة في العدوان وتواطؤ معه، مشددة على دعوتها لتصعيد الحراك الاحتجاجي الشعبي ضد هذا الكيان وداعميه."