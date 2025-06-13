حماس تدين العدوان الإسرائيلي على إيران: معركة مصير تتطلب وحدة الصف

وطن: دانت حركة حماس في بيان لها الجمعة "العدوان الواسع الذي شنّه كيان الاحتلال ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكدت حماس أن "العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير يُنذر بانفجار المنطقة ويعكس إصرار حكومة نتنياهو على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة خدمة لأوهامها التلمودية ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة".

وقالت حماس إن "هذا العدوان الغاشم يُعدّ انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد مجددًا أن المشروع الصهيوني يمثّل خطرًا وجوديًا على المنطقة بأسرها، لا على فلسطين وحدها، ويستهدف كل من يرفض الخضوع ويصرّ على دعم قضايا الأمة وفي مقدّمتها قضية فلسطين".

وأعربت حماس عن "تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، متقدمة بأحرّ التعازي إلى القيادة والشعب الإيراني، باستشهاد عدد من كبار القادة، وفي مقدّمتهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، والفريق محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، وعدد من العلماء النوويين، سائلين الله لهم الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل".

وأضافت حماس ان "إيران تدفع اليوم ثمن مواقفها الثابتة في دعم فلسطين ومقاومتها وثمن تمسّكها بقرارها الوطني المستقل، ما يستدعي من الأمة وقواها الحيّة موقفًا موحّدًا في وجه هذا العدوان الخطير”، وشددت على ان “الكيان الصهيوني هو العدو المركزي للأمة والمعركة معه معركة مصير تتطلب وحدة الصف وتكامل الجهود لحماية شعوبنا من جرائمه ومخططاته التوسعية".