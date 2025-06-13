وكالة "تسنيم": العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 6 علماء نوويين إيرانيين

وطن: أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، أن "الهجمات الإسرائيلية على إيران أدت إلى استشهاد 6 علماء نوويين إيرانيين".

ووفق وسائل إعلام رسمية إيرانية فقد عرف من العلماء النووين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي، وأستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

وكان جيش الاحتلال أعلن، أن الغارات الإسرائيلية ضد إيران، أسفرت عن تصفية 3 من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أن طائرات الاحتلال استهدفت على الأقل 10 علماء ذرة في هجماتها الأخيرة على ايران.