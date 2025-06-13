التلفزيون الإيراني: لا توجد أي مؤشرات على تسرب إشعاعي بعد العدوان الإسرائيلي على محطة "نطنز" النووية

وطن: أفاد التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة، بانه لا توجد أي مؤشرات على تسرب إشعاعي بعد الهجوم الإسرائيلي على محطة "نطنز" النووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إننا نراقب عن كثب الوضع المقلق للغاية في إيران، مضيفا أن منشأة نطنز النووية كانت من بين الأهداف المستهدفة.

ولفت غروسي إلى أن الوكالة تتواصل مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع ونتواصل مع مفتشينا في البلاد.

وأفادت وكالة "تسنيم" باغتيال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.