الحرس الثوري: على الأعداء أن يترقبوا انتقاما قاسيا

رام الله - وطن: نعى حرس الثورة الإيرانية في بيان له قائده اللواء حسين سلامي، الذي استشهد فجر اليوم بعملية اغتيال جراء العدوان الاسرائيلي على اهداف في ايان.

وقال حرس الثورة في بيان " ننعي الاستشهاد الظالم للقائد المخلص والثابت اللواء ⁧حسين سلامي⁩ القائد العام لحرس الثورة الإسلامية".

واضاف ان "الشهيد سلامي استشهد مع عددٍ من حراسه وزملائه في الهجوم الإجرامي والإرهابي على مقر الحرس صباح اليوم على يد الكيان الصهيوني وهم يؤدون مهمةً حساسةً في حماية أمن الوطن والبلاد"

واضاف "سيدفع النظام الصهيوني المجرم ثمناً باهظاً لهذه الجريمة التي ارتُكبت بعلم حكام البيت الأبيض والنظام الأميركي".

وتابع "على الأعداء أن يترقبوا انتقاما قاسيا ومذلا لجرائمهم ضد إيران والإيرانيين".

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، إن "إسرائيل ستتلقى عقاباً قاسياً"، معتبراً أن "تل أبيب كشفت عن وجهها الخبيث والدموي في جريمة ضد إيران".

وأضاف خامنئي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي"، أن "العديد من القادة والعلماء لقوا حتفهم في الهجوم الإسرائيلي".

قال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن "المرشد الإيراني علي خامنئي بخير، ويجري إطلاعه أولاً بأول على الوضع بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على البلاد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة".