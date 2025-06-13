عدوان اسرائيلي واسع على إيران .. استهداف منشأة نطنز النووية واغتيال قادة عسكريين وعلماء

رام الله - وطن: شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم عدوانا واسعا على اهداف ومواقع وشحصيات في ايران.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن إسرائيل استهدفت منشأة نطنز في محافظة أصفهان، وأنه لا تقارير إلى الآن عن وجود تلوث نووي. في غضون ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف منشأة نطنز النووية من جديد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجوم استهدف موقع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الهجمات على إيران فجر اليوم الجمعة استهدفت قادة عسكريين ومقار عسكرية ومنشآت نووية وقواعد ومنصات صواريخ وعلماء.

وشنت إسرائيل فجر اليوم، الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" فيما أعلنت عن حالة طوارئ وأصدرت الجبهة الداخلية تعليمات بمنع كافة النشاطات وجرى إخلاء مطار "بن غوريون" من المسافرين وإلغاء كافة الرحلات وإغلاق المجال الجوي حتى إشعار آخر.

وأعلن إعلام إيراني رسمي، عن اغتيال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طرانجي، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الحرس الثوري، غلام علي رشيد، ورئيس كلية الهندسة النووية في جامعة بهشتي، عبد الحميد مينوتشهر في الهجوم الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول أمني، قوله إن ضربة البداية استهدفت أهداف دفاع جوي وصواريخ أرض – أرض، واغتيالات لمسؤولين إيرانيين وعلماء نووي كبار؛ فيما أوردت وكالة "رويترز" أن احتمالية مقتل هيئة الأركان العامة الإيرانية جميعا مرتفعة.

وسمعت انفجارات في أنحاء إيران والعاصمة طهران، وأوردت وكالات إيرانية عن وقوع قتلى وجرحى في عدة مناطق جراء الهجمات الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال إنه استهدف عشرات المواقع الإيرانية بينها مقرات ومواقع عسكرية ومنشآت نووية. وجاء في بيان له، أنه "وبتوجيهات من المستوى السياسي أطلق هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا يستند إلى معلومات استخبارية نوعية، وذلك لضرب البرنامج النووي الإيراني وردا على العدوان المستمر من النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل".