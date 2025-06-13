اغتيال قائد الحرس الثوري حسين سلامي في عدوان إسرائيلي على إيران

وطن: شنّ الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدواناً على إيران استهدف العاصمة طهران ومحافظات أخرى وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكدت مصادر ووسائل اعلام ايرانية استشهاد كل من قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، في العدوان الإسرائيلي على إيران و قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد و العالمين النوويين مهدي طهرانجي وفريدون عباسي بالاضافة الى اصابة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني.

وبحسب مصادر ايرانية استهدف العدوان الاسرائيلي محافظات أصفهان، كرمانشاه، لورستان، همدان، والعاصمة طهران.

واستهدف العدوان الإسرائيلي مبنى قيادة حرس الثورة الإسلامية في طهران، وفق التلفزيون الإيراني.

وأعلن مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية عن وضع مراكز الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في حالة تأهب عقب العدوان الإسرائيلي.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية كانت على علمٍ مسبق بالهجوم الإسرائيلي على إيران".