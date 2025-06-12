إسرائيل تحضّر لضرب منشآت إيران النووية وواشنطن تدرس تقديم دعم لوجستي

وطن: كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيلية مكثفة لاستهداف منشآت نووية إيرانية، في حال فشل المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران، المقررة الأحد المقبل في العاصمة العُمانية مسقط. وأكدت الهيئة أن "إسرائيل" استبعدت التوصل إلى اتفاق، ووضعت بالفعل قائمة بالأهداف، بما في ذلك منشآت نووية تحت الأرض.

كما أفادت الهيئة بأن وزراء في الحكومة الإسرائيلية تلقوا دعوة "غير اعتيادية" لحضور إحاطة أمنية يوم الأحد، ما يعكس جدية التحضيرات الإسرائيلية لاحتمال التصعيد.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله: "ننتظر نتائج محادثات الأحد، وإذا كان الرد الإيراني غير مقبول لواشنطن، فقد يتصاعد الموقف بسرعة".

وأضافت القناة أن هناك انقسامًا داخل القيادة الإسرائيلية بشأن قدرة الجيش على تنفيذ هجوم منفرد ضد إيران، وحول مستوى التنسيق المطلوب مع الولايات المتحدة. ونقلت عن مصدر مطّلع أن رئيس الأركان أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بأن إسرائيل غير قادرة على التحرك بمفردها وتحتاج إلى تنسيق وثيق مع واشنطن.

دور أميركي محتمل

وفي تطور متصل، نقلت شبكة "ABC" الأميركية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة قد تقدم دعما لوجستيا لإسرائيل، يشمل تزويدها بمعلومات استخبارية.

كما ذكرت شبكة "CBS" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس سيناريوهات دعم هجوم إسرائيلي محتمل على إيران، دون أن تشارك بشكل مباشر في القيادة. وتشمل الخيارات قيد الدراسة تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود جوًا وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأكد مسؤولون أميركيون أن مشاركة القاذفات الأميركية من طراز "بي-2" غير مرجحة، مشيرين إلى أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية المحصنة تحت الأرض سيكون صعبًا دون تلك القاذفات، مما يحد من قدرة إسرائيل على القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني إذا تصرفت بمفردها.

وفي ضوء التوترات المتصاعدة، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مخاطر أمنية محتملة. وتوقعت مصادر أميركية أن ترد إيران عبر استهداف مواقع أميركية في العراق، بينما شدد مسؤول أميركي على أن واشنطن قادرة على الدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم صاروخي إيراني.

مطالب برد دولي

وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رد دولي صارم ضد إيران، عقب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتهم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية.

وجددت الوزارة اتهامها لإيران بتطوير برنامج أسلحة نووية "سري ومنهجي"، وتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية، مؤكدة أن البرنامج لا يحمل طابعًا سلميًا. كما اتهمت طهران بإخفاء مواقع نووية مشبوهة وعرقلة جهود المراقبة الدولية، معتبرة أن هذه السلوكيات تشكل تهديدًا مباشرًا للنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، ولأمن المنطقة والعالم.

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودولاً أخرى تتهم إيران بالسعي إلى إنتاج سلاح نووي، بينما تصر طهران على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، كإنتاج الطاقة الكهربائية.