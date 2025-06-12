غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وارتقاء شهيد

وطن: أعلنت وزرارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن استشهاد شخص في الغارة التي شنّتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي، على دراجة نارية في بلدة النبطية الفوقا، جنوب البلاد.

كما أصيب مواطن في عدوان إسرائيلي آخر، بطائرة مسيّرة، استهدفت دراجة نارية في بلدة دير سريان الجنوبية.

ووقعت غارات إسرائيلية استهدفت وادي الزغارين في جبل الريحان.

واستهدفت ثلاث غارات أخرى منطقة تبنا بين بلدتي البيسارية وتفاحتا.

وفي وقت سابق اليوم، قامت قوات الاحتلال بعملية تمشيط باتجاه أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا، كما ألقت محلّقات إسرائيلية قنابل متفجّرة باتجاه بساتين الوزاني، وبلدة الظهيرة.

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه قام، بالتنسيق مع اليونيفيل، بإزالة عدد من السواتر الترابية، وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة شبعا، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقتها في وقت سابق.

وأدّت غارات إسرائيلية، في اليومين الماضيين، استهدفت بلدتي بيت ليف وشبعا، إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح 4 أشخاص.