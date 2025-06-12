الاحتلال يهدد المواطنين والنازحين ويطالبهم بإخلاء ساحات ومحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس

وطن: هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في ساحات ومحيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلاء المنطقة، والتوجه إلى منطقة المواصي ومناطق أخرى.

وبدأ المواطنون والنازحون والصحفيون بإخلاء المنطقة، وسط حالة من التوتر والهلع من قصف إسرائيلي وارتكاب مجازر جديدة، تزامنا مع انقطاع خدمة الاتصالات وشبكة الإنترنت عن القطاع.

ويأتي ذلك في ظل استمرار استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرافق الطبية ومراكز النزوح، ما يفاقم من معاناة المواطنين، ويهدد سلامة الكوادر الصحفية والإنسانية.

وكانت مصادر طبية أكدت قيام الاحتلال الإسرائيلي بالاتصال وتبليغ المواطنين في منطقة مجمع ناصر الطبي ومحيطها بأنها منطقة إخلاء وعمليات، ما يزيد من وتيرة تعمد إخراج المجمع عن الخدمة باستهداف المربعات السكنية المحيطة وإخلاء المواطنين.

وأشارت إلى أن مجمع ناصر الطبي هو المكان الوحيد في المحافظة الجنوبية الذي يقدم الخدمات تخصصية كخدمة غسيل الكلى والحضانات والعناية المركزة والعمليات، وتوقفها يعني قتل مئات المرضى وحدوث كارثة إنسانية.

وأشارت إلى أنه بعدما أفرغ الاحتلال محافظة شمال قطاع غزة من المستشفيات، يواصل بكل عنجهية تمرير خططه بضرب المنظومة الصحية وإفراغ المحافظة الجنوبية أيضا، مجددة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية، بالتدخل الفوري لحماية المؤسسات الصحية، وتمكين استمرارها في تقديم الرعاية الطبية.