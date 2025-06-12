11 شهيدا إثر قصف جديد للاحتلال على قطاع غزة

وطن: استشهد 11 مواطنا، وأصيب العشرات بجروح، إثر قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم المغازي وسطه.

وأكدت مصادر طبية، استشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منطقة بطن السمين في خان يونس.

وأفادت بارتقاء 6 شهداء، وإصابة العشرات بجروح، جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمخيم المغازي.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل المواطنين بالتزامن مع قصف مدفعي على لشرق خان يونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق واسعة في جباليا البلد شمال القطاع.