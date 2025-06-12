الاحتلال يعتقل طفلين ويعتدي على أحدهما في أبو شخيدم برام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلين، بعد الاعتداء بالضرب المبرح على أحدهما، في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، ان قوة مكونة من 6 جنود من جيش الاحتلال، قامت بطرح الطفل مصطفى علاء قنداح (9 سنوات) أرضاً خلال اقتياده من منزله، قبل أن ينهال أحد الجنود عليه بالضرب باليدين وبأعقاب البندقية ويكيل له الشتائم.

وأعقب ذلك إجبر الطفل قنداح على الخروج من باحة المنزل، ثم تم نقله إلى إحدى الآليات العسكرية واعتقاله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد جاد الله قنداح خلال اقتحامها لقرية أبو شخيدم، والذي تخلله إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.