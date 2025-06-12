ترامب: نريد التوصل إلى اتفاق مع إيران ونفضّل المسار الودي

وطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه يريد التوصّل إلى اتفاق مع إيران، لافتاً إلى أنه يفضّل "المسار الودي".

وبينما عبّر عن رغبته في تجنّب الصراع مع طهران، قال الرئيس الأميركي إنه "سيتعيّن على إيران التفاوض بجدّية أكثر"، موضحاً أنها "ستضطر إلى تقديم شيء لا ترغب في تقديمه حالياً"، على حدّ تعبيره.

في المقابل، أشار ترامب إلى "وجود احتمال نشوب صراع كبير"، منوّهاً بأنه "قد يحدث شيء قريباً"، آملاً عدم نشوب الصراع في المنطقة.

وذكر أنّ "توجيه إسرائيل ضربةً لإيران أمر وارد الحدوث"، مضيفاً: "لا أقول إنّ الضربة الإسرائيلية وشيكة".

في وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ ترامب أعرب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن "عدم يأسه من المفاوضات مع إيران بعد"، مشيراً إلى أنه "يؤمن بأنه سينجح في الوصول إلى اتفاق معهم".

وأكّد ترامب لنتنياهو أنه "يجب الآن إزالة الهجوم على إيران من جدول الأعمال".