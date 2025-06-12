خلال 10 أيام.. "القسام" ينفذ سلسلة من العمليات النوعية

وطن: تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 614 على التوالي، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود الاحتلال وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

وأكدت الكتائب أن ما تكبده الاحتلال من خسائرَ في خانيونس وجباليا خلال عمليات "حجارة داود" رداً على "عربات جدعون"، لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه، وليس أمام جمهور العدو إلا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت.

الإعلام العسكري لكتائب القسام نشر منذ يوم الثلاثاء 03 يونيو 2025م وحتى اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025م، عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مقاتلينا لقوات الاحتلال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات الاحتلال، بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، ودك تجمعات الاحتلال بالقذائف والصواريخ.

وقد اعترف الاحتلال بمقتل 4 من جنوده وإصابة آخرين بجراح خطيرة، وتدمير وإعطاب عدداً من آلياته العسكرية خلال تصدي القسام للقوات المتوغلة في عدد من محاور القتال.

فيما تواصل اليمن معركة إسناد شعبنا ومقاومتنا في غزة وفلسطين، حيث قصفت القوات المسلحة اليمنية وسط فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، ودوّت صفارات الإنذار وسمع دوي انفجارات كبيرة في القدس و"تل أبيب" وعدد كبير من المدن وسط فلسطين المحتلة، إضافة إلى شل حركة الطيران في مطار "اللد".

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام خلال 10 أيام:

12/06/2025م: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مقاتلو القسام نسف منزل تحصنت بداخله قوة تابعة للاحتلال راجلة بعدد من العبوات شديدة الانفجار التي تم تجهيزها مسبقًا، وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، ورصد مقاتلونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر لعدة ساعات في شارع "الڤلل" شرق مدينة حمد بمنطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع، وذلك فجر عيد الأضحى المبارك بتاريخ 06-06-2025م.

11/06/2025م: كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفاه" تابعة للاحتلال بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من مفترق "أبو شرخ" بمنطقة "البطن السمين" جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

11/06/2025م: تمكن مقاتلو القسام من قنص جندي من قوات الاحتلال ببندقية "الغول" القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصد مقاتلونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

08/06/2025م: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مقاتلو القسام الإجهاز على جنديين من جنود الاحتلال من المسافة صفر في شارع النزاز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 03-06-2025م.

08/06/2025م: كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" أمس السبت قرب موقع اليرموك بحي المنارة جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

07/06/2025م: تمكن مقاتلو القسام أمس الجمعة من تفجير عين نفق مفخخة مسبقًا في قوة راجلة تابعة للاحتلال قوامها 6 جنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مرتجى بالقرب من الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

06/06/2025م: كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تستهدف تحشدات الاحتلال في محيط صالة "كندا" قرب مفترق الأوروبي جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون.

05/06/2025م: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مقاتلو القسام تنفيذ كمين مركب بمنطقة الخط الشرقي في محيط موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك يوم الأحد الموافق 2025/06/02م، حيث قام المقاتلون سعت 12:00 بتدمير ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعد تدخل قوة النجدة وانسحابها فجّر مقاتلونا عبوة شديدة الانفجار في جيب "همر" عسكري وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح، ومن ثم الاشتباك مع من تبقى من أفراد قوة النجدة بالأسلحة الخفيفة، وفور هبوط طائرة مروحية من نوع "يسعور" للإخلاء تم استهدافها بالأسلحة الرشاشة وأجبروها على الانسحاب.

05/06/2025م: كتائب القسام تدك تحشدات الاحتلال قرب مسجد "أم حبيبة" بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون عيار 80 ملم.

05/06/2025م: كتائب القسام تستهدف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

04/06/2025م: كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" أول أمس الإثنين في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

04/06/2025م: كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفاه" تابعة للاحتلال بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران بداخلها أمس الثلاثاء بالقرب من مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصد مقاتلونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

ولا يزال مقاتلونا ورثةُ الأنبياء يقذفون بـ"حجارة داود" على "عربات جدعون"، فتدمَغ جبروتَ الاحتلال فإذا هو زاهق، ليسطروا ببطولاتهم انتصارَ الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة.