الاحتلال يشن حملة مداهمات وتدمير لمنازل المواطنين في اكتابا شرق طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من آليات الاحتلال وفرق المشاة، اقتحمت الحارة الجنوبية من الضاحية وتحديدا منطقة "البيدر"، وشن جنود الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل والمحال التجارية والمخازن، وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد لمحتوياتها، تعود لعائلة علارية، حيث سجلت أضرار مادية جسيمة.

وأضافت، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على عدد من الشبان خلال عملية الاقتحام بعد اخضاعهم للتحقيق الميداني، كما تم تسجيل عمليات تكسير وتحطيم لأبواب عدد من المحال التجارية والمخازن، حيث ما زالت اقتحام الضاحية مستمرا منذ خمس ساعات.

يذكر أن الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها: طولكرم ونور شمس لليوم الـ137، وبالتزامن مع العدوان شن اقتحامات متكررة على ضواحي المدينة والبلدات والقرى في المحافظة.