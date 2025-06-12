استشهاد الشاب خالد حوبي برصاص الاحتلال قرب جنين

وطن: استشهد شاب برصاص جيش الاحتلال اليوم الحميس قرب جنين بعد إعلان الاحتلال عن عملية إطلاق نار.

وابلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب خالد منير عبد القادر حوبي (40 عاماً) برصاص الاحتلال قرب جنين واحتجز الاحتلال جثمانه.

وقالت مصادر عبرية ان جنود الاحتلال اطلقوا النار على شاب بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز "حرميش"ما بين جنين وطولكرم.

وأضافت أن مركبة رماديّة اللون اقتربت من الحاجز، قبل أن يخرج منها مسلح يحمل مسدساً ويبدأ بإطلاق النار تجاه الحاجز.