الأونروا: فقدنا التواصل مع موظفينا بغزة بسبب انقطاع وسائل الاتصال

وطن: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنها فقدت الاتصال مع موظفيها العاملين في قطاع غزة.

واوضحت وكالة الأونروا أن فقدان الاتصال مع موظفيها جاء بسبب انقطاع جميع وسائل الاتصال في القطاع.

وتعزل قوات الاحتلال، قطاع غزة، عن محيطه الخارجي والعالم، عبر قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت، لليوم الـ 3 تواليًا، وسط استمرار منع قوات الاحتلال فرق الصيانة التابعة لشركة الاتصالات من الوصول إلى المواقع المتضررة لإصلاح الأعطال.

وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم الخميس، انقطاع كافة خدمات الانترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير لشبكة الفايبر في غزة.

وأكدت الهيئة انضمام محافظات جنوب ووسط قطاع غزة إلى حالة العزلة التي تعاني منها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية.