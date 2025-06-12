وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يهدد بإخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة وتحذر من كارثة إنسانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالاتصال بسكان منطقة مجمع ناصر الطبي ومحيطها، وأبلغتهم بأن المنطقة أصبحت مصنفة كمكان للإخلاء والعمليات العسكرية، ما تسبب في حالة من الهلع بين المرضى والمواطنين.

وقالت الوزارة في بيانها إن الاحتلال يواصل تعمده لإخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، من خلال استهداف المربعات السكنية المحيطة به، ودفع السكان للنزوح القسري، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للمنظومة الصحية في المحافظة الجنوبية.

وأشارت إلى أن مجمع ناصر الطبي يُعد المرفق الوحيد في جنوب قطاع غزة الذي يقدم خدمات تخصصية مثل غسيل الكلى، والحضانات، والعناية المركزة، والعمليات الجراحية، محذرة من أن تعطيل هذه الخدمات سيؤدي إلى مقتل مئات المرضى ووقوع كارثة إنسانية كبيرة.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال بعد تفريغه محافظة شمال غزة من المستشفيات، يستكمل مخططه العنصري بضرب ما تبقى من المؤسسات الصحية في المحافظات الجنوبية، مشددة على أن استمرار هذا العدوان يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين.

وجددت وزارة الصحة نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي، والجهات الأممية والحقوقية، بضرورة التدخل الفوري لحماية المرافق الصحية، وضمان استمرارها في تقديم الرعاية الطبية للمدنيين في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.