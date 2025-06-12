وزيرة خارجية السويد تطالب بفرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال

وطن: طالبت وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمر ستينرغارد، بفرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال المروجين للاستيطان والمستوطنين المعادين لحل الدولتين.

وأكدت الوزيرة أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ولا يطاق ويجب ضمان الوصول الفوري والآمن لكل أنحاء القطاع.

وطالبت بتمكين عمل إنساني واسع ونزيه ومستقل مع احترام القانون الإنساني الدولي ، معتبرة أن استغلال المساعدات لغزة لأغراض سياسية أو عسكرية مرفوض.

واعتبرت الوزيرة ستينرغارد على أن أي محاولات لتقليص الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان غير مقبولة، وأن التوسع العسكري في غزة يقوض فرص حل الدولتين.

وشددت على أن توسيع الاستيطان وعنف المستوطنين يبعدان كل مسار تفاوضي ، وأن رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات لغزة واستهداف نقاط التوزيع يتسببان بتجويع المدنيين.