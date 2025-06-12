الاحتلال يقتحم اليامون غرب جنين ويعتقل شابا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شاباً من بلدة اليامون غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت محلاً فيها واحتجزت من بداخله، واعتقلت الشاب أحمد الثمينات، كما احتجز جنود الاحتلال مجموعة من الأطفال واعتدوا عليهم بالضرب.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام في شوارع البلدة، وتجاه مجموعة من المواطنين قرب مصنع للأعلاف، كما نشر الاحتلال فرقة للمشاة في الشوارع.

ويكثف الاحتلال اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي، ويشن حملات اعتقال ويداهم محال ومنازل المواطنين ويفتشها.