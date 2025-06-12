7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وطن: استشهد 7 مواطنين، وجرح آخرون، في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، في غارات إسرائيلية استهدفت شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع، حيث نقلوا جميعا إلى مجمع الشفاء الطبي.

كما استشهد 4 مواطنين، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال تجمعا في منطقة أبراج المقوسي غرب مدينة غزة.

كما قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة البرش في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزّة.