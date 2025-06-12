قوات الاحتلال تخطر بإخلاء أحياء شرق مدينة غزة

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإخلاء البلدة القديمة وأحياء الروضة والتفاح شرق مدينة غزة، تمهيدا لقصفها "بقوة شديدة".

ومنذ استئناف الحرب في 18 آذار/مارس يوجه جيش الاحتلال إنذارات شبه يومية لمواطني القطاع لإخلاء مناطق واسعة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" قال في تقرير، إن "الناس باتوا محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما صار ما نسبته 82 بالمئة من مساحة قطاع غزة داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر نزوح".