الشرطة الهندية: جميع ركاب الطائرة الـ 242 لقوا حتفهم بعد تحطمها

وطن: قالت الشرطة الهندية إنها تعتقد أن جميع الركاب البالغ عددهم 242 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في الهند قد لقوا حتفهم.

وذكرت صحيفة "نيو إنديان إكسبريس"، أنه تم العثور على نحو 60 جثة في موقع تحطم طائرة غربي الهند.

وبحسب البيانات المتوفرة فإن حصيلة القتلى جراء المأساة وصلت إلى 150 قتيلا. ومن بين الجثث الستين التي تم انتشالها من بين حطام الطائرة، تم العثور على 10 جثث في أرض سكن الكلية الطبية حيث تحطمت الطائرة.

ووفقا لمعلومات قناة NDTV، أصيب ما لا يقل عن 20 طالب طب على الأرض عندما تحطمت الطائرة.

وتشير القناة إلى أنه لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة حتى الآن.

وقالت الشرطة الهندية في وقت سابق إن الطائرة التابعة لشركة طيران الهند تحطمت فوق نزل للأطباء.

ويذكر أن طائرة ركاب على متنها 242 راكبا، تحطمت اليوم قرب مطار سردار فالابهاي باتل الدولي في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات غربي الهند بعد إقلاعها بقليل ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وقالت شركة "إير انديا" إن الطائرة التي كانت في طريقها إلى لندن وتحطمت بعد فترة قصيرة من إقلاعها كانت تقل أشخاصا من الهند وبريطانيا والبرتغال وكندا.

وأضافت الشركة أن الطائرة كانت تقل 242 راكبا وأفراد طاقم عمل، مشيرة إلى أن من بين هذا العدد كانت الطائرة تحمل 169 هنديا و 53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندي.

وفي ذات السياق، قال فايز أحمد كيدواي المدير العام لهيئة الطيران المدني في تصريح، إن الرحلة "ايه أي 171" للطائرة من طراز "بوينغ 787" تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد خمس دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة وثمان وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي.