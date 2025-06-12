غنام والتميمي تبحثان التحديات البيئية في محافظة رام الله والبيرة وسط تصاعد انتهاكات الاحـ ــتـ ــلال

وطن: بحثت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيسة سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي الواقع البيئي في المحافظة، في ظل التحديات الجسيمة التي يفرضها الاحـ ــتـ ــلال، وما يمارسه من انتهاكات ممنهجة تطال البيئة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ غنام د. للتميمي والوفد المرافق لها ، ضمن جهود تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء المحليين لمتابعة الملفات البيئية المختلفة في المحافظة.

وتناول اللقاء استعراض أبرز القضايا البيئية التي تواجهها المحافظة مع تصاعد عدوان الاحـ ـتلال والمسـ ـتوطنين بحق شعبنا وتدميرهم للبيئة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الرقابة الداخلية والتفتيش، وآليات الاستجابة الفاعلة للشكاوى البيئية، لما لهذه الجهود من أهمية في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.

وأكدت المحافظ غنام على متانة العلاقة مع سلطة جودة البيئة، مشددة على أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين الجانبين من أجل حماية البيئة الفلسطينية من كافة الأخطار، وعلى رأسها مواجهة انتهاكات الاحـ ــتـ ــلال الخطيرة التي تستهدف البيئة الفلسطينية، مشيرة إلى أن ما يجري في الضفة ما هو إلا امتداد لجرائم الإبـ ــادة التي تطال البشر والحجر والشجر في قطاع غزة.

من جانبها، أوضحت د. التميمي أن سلطة جودة البيئة تواصل عملها بالشراكة مع محافظة رام الله والبيرة وكافة الجهات ذات العلاقة، في متابعة القضايا البيئية وفق الأصول القانونية، بهدف التصدي للانتهاكات الخطيرة التي تطال البيئة الفلسطينية.