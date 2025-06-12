"القسام" تعلن استهدافها قوة إسرائيلية شمالي خانيونس

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استهدافها قوة إسرائيلية شرقي مدينة حمد شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بلاغ عسكري يوم الخميس، "إن مقاتليها أكدوا، بعد عودتهم من خطوط القتال، نسف منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية راجلة بعدد من العبوات شديدة الانفجار التي تم تجهيزها مسبقًا، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".

وأضافت القسام، أن "مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر عدة ساعات، في شارع "الڤلل" شرقي مدينة حمد بمنطقة السطر شمالي مدينة خانيونس، وذلك فجر عيد الأضحى المبارك بتاريخ 06-06-2026م".

وتواصل القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف.