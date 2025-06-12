مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شمال شرق رام الله

وطن: رشق مستوطنون، ظهر اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب قريتي أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من مركبات المواطنين تضررت جراء رشق المستوطنين لها بالحجارة، بالإضافة إلى تضررها جراء وضع المسامير على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قريتي أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين المدخل الشرقي لقرية أم صفا شمال غرب رام الله، وتوجهوا إلى منطقة الراس التي استولوا عليها مؤخرا، ونصبوا وسطها سارية ضخمة لعلم دولة الاحتلال الإسرائيلي.