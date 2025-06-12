النقب: مظاهرة حاشدة ضد هدم المنازل ومخططات الاقتلاع والتهجير

رام الله - وطن: شارك الآلاف من أهالي النقب والفلسطينيين في الداخل المحتل، اليوم الخميس، في مظاهرة "العهد والوفاء" ضمن التصعيد في الخطوات النضالية ضد هدم المنازل ومخططات الاقتلاع والتهجير.

وتدفق أهالي النقب للمشاركة في مظاهرة "العهد والوفاء"، الساعة 11:00 صباحًا، أمام مجمّع المكاتب الحكومية والمحاكم في قلب مدينة بئر السبع. وانطلقت المظاهرة بمشاركة الآلاف من أبناء النقب.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام السوداء واللافتات التي كُتبت عليها شعارات تطالب بوقف الهدم والتهجير في النقب، وإلغاء مخطط "شيكلي" الذي يهدف إلى اقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وتهويدها. وكُتب على بعض اللافتات: "لا لهدم المنازل"، و"أوقفوا الهدم والتهجير"، و"يحق لأهالي النقب السكن والعيش بكرامة"، و"لن نرحل"، و"باقون على أرضنا"، و"النقب لنا ونحن للنقب"، و"مخطط شيكلي لن يمر".

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات مناهضة لمخطط شيكلي، وضد السياسات والممارسات العنصرية، ورفضًا لهدم المنازل العربية وتهجير أهالي النقب.

وهذه المظاهرة الثانية، إذ سبق أن نُظّمت مظاهرة "الكرامة" يوم 29 أيار/ مايو الماضي في مدينة بئر السبع، بمشاركة واسعة من أبناء النقب وفلسطينيي الداخل المحتل.

ونظّمت المظاهرة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ومنتدى السلطات المحلية، والمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، وذلك بعد تنظيم الاجتماع الجماهيري القطري قبل يومين بعد عمليات الهدم.