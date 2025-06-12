ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55,207 والإصابات إلى 127,821 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55,207، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 127,821، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 103 شهداء، والإصابات 427، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 4,924 شهيد، و15,780 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 245 شهيدا وأكثر من 2,152 إصابة، بينهم 21 شهيدا ارتقوا اليوم، فيما أصيب 245 مواطنا.