بنك القدس يعلن الفائزين في السحب الثالث لحساب التوفير "سوا"

رام الله - وطن: لأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في الغد، ولأن الحلم يستحق أن يُغذّى من أول خطوة، واصل بنك القدس ترسيخ ثقافة التوفير بين الأسر الفلسطينية عبر برنامج حساب التوفير "سوا"، البرنامج المصمم خصيصًا لأحلام الصغار وطموحاتهم، والذي يحمل شعار: "وفّر لمستقبلهم، وفّر لنجاحهم، وحقّق حلمهم" ويوفر البرنامج جوائز سخية تصل إلى 40,000 شيكل موزعة على أربعة فائزين، إلى جانب 20 جهاز تابلت لأطفال موزعة على عشرين فائزاً.

وفي أجواء مفعمة بالبهجة والفخر، سلّم بنك القدس جوائز السحب الثالث للفائزين من فروعه ومكاتبه المنتشرة في محافظات الوطن، حيث حصلت الطفلة دارين عبد الحميد عوض (بولاية والدها) على الجائزة الكبرى بقيمة 10,000 شيكل من مكتب جماعين، فيما فاز كل من: جليل سمير أبودية (بولاية والده) – تابليت – بيت جالا ونايا بسام العصاعصة (بولاية والدها) – تابليت – مكتب سيلة الظهر وليا مصطفى سلامة (بولاية والدها) – تابليت – بديا وطارق رائد قُبَج (بولاية والده) – تابليت – فرع البيرة وسارة رائد صلاح (بولاية والدها) – تابليت – نابلس

وفي تعليقه على السحب الثالث، قال محمد شاور، الرئيس التنفيذي لبنك القدس: "حين نوفر للأطفال فرصة للادخار، فإننا لا نمنحهم فقط حسابًا، بل نمنحهم بداية مشروع حلم، ومساحة أمل، برنامج "سوا" هو أحد محطاتنا الاستراتيجية لتعزيز التمكين المالي من الصغر، ونحن سعداء أن نكون شركاء فرحة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم."

يُذكر أن برنامج "سوا" يمثل أحد أبرز البرامج التي أطلقها بنك القدس لغرس ثقافة التوفير منذ الطفولة، ويتيح للأهالي فتح حسابات توفير لأبنائهم بشروط تفضيلية ومزايا مصممة خصيصًا للفئة العمرية المستهدفة، للاطلاع على تفاصيل البرنامج، الشروط، والمزايا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لـبنك القدس.