وطن تنشر رسالة الرئيس عباس الى ماكرون وابن سلمان.. الأولوية القصوى الآن لوقف إراقة الدماء، ومستعدون لحكم غزة وعلى حماس تسليم أسلحتها والتخلي عن الارهاب والحكم

رام الله – وطن: أكد الرئيس محمود عباس على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، لافتا ان "وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار هما السبيل الوحيد إلى السلام والأمن".

وأكد الرئيس أن "الأولوية القصوى الآن هي وقف إراقة الدماء في غزة، ولذلك يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، وفتح جميع المعابر الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحرير الأسرى والمحتجزين، وإنهاء الدمار الإسرائيلي الممنهج للحياة في غزة"، مضيفا " إن اقتلاع سكاننا وضم أراضينا يجب أن يتوقف فورًا".

وأبدى الرئيس محمود عباس استعداد دولة فلسطين لتولي المسؤولية الإدارية والأمنية في قطاع غزة، بدعم عربي ودولي، مع وجوب تخلي حركة حماس عن الحكم وتسليم أسلحتها وقدراتها الأمنية إلى قوات الأمن الفلسطينية، والتي ستنتشر داخل غزة بالتنسيق مع شركاء عرب ودوليين.

وأبدى الرئيس عباس في رسالة بعث بها الى الرئيس الفرنسي ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعداده لدعوة قوات عربية ودولية للنشر تحت مظلة مجلس الأمن، للمساعدة في دعم الاستقرار، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان الالتزام الدائم بوقف إطلاق النار.

وجاءت رسالة الرئيس عباس لماكرون وابن سلمان استباقا للمؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين المزمع عقده في نيويورك بين 17و 20 يونيو، برئاسة السعودية وفرنسا، والذي قال القائمون عليه انه سيعقد على أساس أن "حل الدولتين" هو المرجعية، وأن يرتبط التنفيذ بإطار زمني محدد، وتحديد التزامات عملية لكل الأطراف، ووضع آليات دولية لضمان الاستمرارية.

وأكد الرئيس "لتحقيق الشرعية، على حماس نزع سلاحها والتخلي عن الإرهاب، والتحول إلى حزب سياسي يقبل برنامج منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، ومبدأ "دولة واحدة، حكومة واحدة، وسلاح واحد".

وشدد الرئيس في رسالته على ضرورة "إنهاء الاحتلال والصراع مرة واحدة وإلى الأبد – لا للاستيطان، لا للضم، لا للعنف، ولا للإرهاب"، مشددا على ضرورة أن يشمل ذلك وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس، والبنية التحتية، والمؤسسات، والمنازل.

وطالب الرئيس بضرورة وقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وإنهاء أوامر الإخلاء ومصادرة الأراضي، وتسليم الأسلحة من المستوطنين، ووقف الهجمات اليومية على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأبدى الرئيس عباس تمسكه بخطة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة الإعمار والتعافي، والتي طرحتها مصر بتنسيق مع دولة فلسطين، وحظيت بدعم دولي واسع، يجب تنفيذها فورًا دون تأخير. فهي تسمح بإعادة إعمار غزة دون تهجير قسري، وهو ما يشكل جريمة حرب.

وأدان الرئيس عباس في رسالته "قتل المدنيين، بما فيهم ما ارتكبته حماس في 7 أكتوبر من قتل للمدنيين الإسرائيليين"، مطالبا "بإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين فورًا."

وأعرب الرئيس عباس عن التزامه "بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة، تشمل القدس الشرقية، تحت إشراف دولي، وبقانون تمثيل نسبي حديث، يتيح مشاركة كافة القوى السياسية التي تلتزم ببرنامج منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية."

وحث الرئيس عباس في رسالته المؤتمر الدولي رفيع المستوى والهام المزمع عقده بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين "إلى تبني قرارات واضحة وجدول زمني لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بدعم دولي واضح."

نص الرسالة باللغة العربية:

فخامة السيد إيمانويل ماكرون

رئيس الجمهورية الفرنسية

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود

ولي عهد المملكة العربية السعودية

رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

أصحاب الفخامة،

أود في البداية أن أعبر عن تقدير دولة فلسطين لقيادتكم في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني تهديدًا وجوديًا لحياته وحقوقه الأساسية ووجوده ذاته على أرضه، وفي وقت تتعرض فيه آفاق السلام في منطقتنا للخطر الجدي.

وفي إطار التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى والهام بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي ستشاركون في رئاسته، أود أن أشارككم رؤيتنا والتزاماتنا وتوقعاتنا، بينما نعمل معًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع وتحقيق السلام في منطقتنا.

إن دروس التاريخ لا يمكن تجاهلها، وهي اليوم أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فهذه الأزمة لن تُحل بمزيد من الاحتلال أو العنف أو الإرهاب. الإصرار على ذلك المسار لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والخسائر. وحده الحل السياسي القائم على العدالة والقانون الدولي والاعتراف المتبادل يمكنه أن يؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

إن الشعب الفلسطيني لا يسعى سوى للحرية والكرامة في وطنه، ودولة مستقلة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

إنهاء الحرب على شعبنا في غزة – وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار: السبيل الوحيد إلى السلام والأمن

الأولوية القصوى الآن هي وقف إراقة الدماء في غزة. يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، وفتح جميع المعابر الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحرير الأسرى والمحتجزين، وإنهاء الدمار الإسرائيلي الممنهج للحياة في غزة. إن اقتلاع سكاننا وضم أراضينا يجب أن يتوقف فورًا.

خطة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة الإعمار والتعافي، والتي طرحتها مصر بتنسيق مع دولة فلسطين، وحظيت بدعم دولي واسع، يجب تنفيذها فورًا دون تأخير. فهي تسمح بإعادة إعمار غزة دون تهجير قسري، وهو ما يشكل جريمة حرب.

دولة فلسطين جاهزة لتولي المسؤولية الإدارية والأمنية في قطاع غزة، بدعم عربي ودولي. ويجب على حماس التخلي عن الحكم وتسليم أسلحتها وقدراتها الأمنية إلى قوات الأمن الفلسطينية، والتي ستنتشر داخل غزة بالتنسيق مع شركاء عرب ودوليين.

نحن على استعداد لدعوة قوات عربية ودولية للنشر تحت مظلة مجلس الأمن، للمساعدة في دعم الاستقرار، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان الالتزام الدائم بوقف إطلاق النار.

لتحقيق الشرعية، على حماس نزع سلاحها والتخلي عن الإرهاب، والتحول إلى حزب سياسي يقبل برنامج منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، ومبدأ “دولة واحدة، حكومة واحدة، وسلاح واحد”.

إنهاء الاحتلال والصراع مرة واحدة وإلى الأبد – لا للاستيطان، لا للضم، لا للعنف، ولا للإرهاب

يجب أن يشمل وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس، والبنية التحتية، والمؤسسات، والمنازل.

نطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وإنهاء أوامر الإخلاء ومصادرة الأراضي، وتسليم الأسلحة من المستوطنين، ووقف الهجمات اليومية على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ندين قتل المدنيين، بما فيهم ما ارتكبته حماس في 7 أكتوبر من قتل للمدنيين الإسرائيليين. نطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين فورًا.

الحوكمة والإصلاح والانتخابات – دولة فلسطين ذات سيادة وديمقراطية ملتزمة بالسلام

رغم التحديات، تبنت دولة فلسطين أجندة إصلاح طموحة تشمل:

• الحكم الرشيد

• الشفافية المالية

• تمكين المرأة والشباب

• تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

• استحداث منصب نائب للرئيس

• إصلاح القطاع الأمني

• تطوير النظام الصحي والتعليمي

• تنفيذ نظام ضمان اجتماعي جديد دون تمييز

نطالب بإشراف دولي على الإعلام ومنع التحريض والكراهية.

نلتزم بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة، تشمل القدس الشرقية، تحت إشراف دولي، وبقانون تمثيل نسبي حديث، يتيح مشاركة كافة القوى السياسية التي تلتزم ببرنامج منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية.

نؤكد أن المؤتمر قادر على حشد الدعم المالي والسياسي لحكومة فلسطين للوفاء بالتزاماتها، وتمكينها من تنفيذ الإصلاحات واستكمال مشاريع التنمية. كما نؤكد استعدادنا لتولي المسؤولية الكاملة عن الأمن.

نؤكد أن القيود الإسرائيلية وسياسة تقويض الدولة الفلسطينية، وتجويع اقتصادها، لا بد أن تتوقف، وأنه يجب الإفراج الفوري عن أموال المقاصة المحتجزة.

السلام المشترك، الأمن والازدهار – حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل

الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن الأكبر لاستمرار الاحتلال.

لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام.

نحن مستعدون للالتزام بجدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال، تحت إشراف دولي وضمانات قوية، وتطبيق مبادرة السلام العربية.

ندعو كافة الدول للاعتراف بدولة فلسطين، مثلما تم الاعتراف بإسرائيل.

ندعو المؤتمر القادم إلى تبني قرارات واضحة وجدول زمني لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بدعم دولي واضح.

لن ندخر جهدًا لتحقيق ذلك.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رام الله، 9 حزيران/يونيو 2025

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

نص الرسالة باللغة الانجليزية: