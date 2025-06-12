الاحتلال يدفع بجرافات عسكرية إلى مخيم جنين تمهيدا لعمليات هدم

رام الله - وطن: دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى مخيم جنينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات برفقة جرافات من حاجز الجلمة العسكري إلى مخيم جنين، تمهيداً لعملية هدم المنازل، التي أخطرتها مساء الاثنين الماضي.

وكانت قوات الاحتلال، قد أعلنت نيتها هدم 95 منزلا في عدة مناطق في مخيم جنين، خاصة في الحارة الغربية وشارعي السكة وعبد الله عزام.

وبحسب بلدية جنين، فإن قوات الاحتلال هدمت نحو 600 منزل بشكل كامل وجزئي، داخل المخيم المحاصر، منذ بدء العدوان في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتشهد مخيمات شمال الضفة، تصاعدا كبيرا في عدوان الاحتلال، خاصة مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، التي زاد عدد النازحين منها إلى 50 ألف نازح، فيما تواصل قوات الاحتلال أعمال تدمير المنازل والمباني والبنية التحتية، وسط مخططات لتغيير بنية المخيمات وطمس معالمها.