13 شهيدًا وأكثر من 200 مصاب في مجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات الغذائية

رام الله - وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات في محيط محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أكثر من 13 مواطنًا وإصابة نحو 200 آخرين بنيران الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات.

وكانت مستشفى العودة، ذكرت أن 4 شهداء وأكثر من 100 إصابة بينها أطفال وسيدات وصلوا إلى المستشفى، جراء إطلاق طائرات الاحتلال المُسيّر عدة قنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط محور "نتساريم".

واشارت مصادر محلية إلى وصول شهيد لمستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات قرب "نتساريم".

واستهدفت قوات الاحتلال على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسراً، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية ارتفع إلى 163 شهيداً و1,495 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.