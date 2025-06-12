"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين: "إسرائيل" تستعد لمهاجمة إيران قريباً

وطن: ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، أن "إسرائيل" تستعد، في ما يبدو، لشن هجوم قريباً على إيران.

وكتبت الصحيفة تقول إن هذا التطور "قد يزيد من تأجيج الشرق الأوسط، وتعطيل أو تأخير الجهود التي تبذلها إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب للتوسط في اتفاق لقطع الطريق على إيران لبناء قنبلة نووية".

وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم الذي قد تكون إسرائيل بصدد التحضير له، مشيرة إلى أن “التوترات المتصاعدة تأتي بعد أشهر ضَغَطَ فيها بنيامين نتنياهو على الرئيس ترامب لاغتنام ما تعتبره إسرائيل لحظة ضعف إيران أمام ضربة”.