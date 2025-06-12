قاض أمريكي يمنع ترحيل الطالب بجامعة كولومبيا محمود خليل رغم ضغوط إدارة ترامب

وطن: أصدر قاض أمريكي قرارا الأربعاء يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاستناد إلى مصالح السياسة الخارجية الأمريكية كمبرر لاحتجاز محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المناصر للفلسطينيين. والقرار لم يتضمن الإفراج الفوري عن خليل.

وبين القاضي مايكل فاربيارز من المحكمة الجزئية في نيوآرك بولاية نيوجيرسي أن تنفيذ الحكم سيكون بعد الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:30 ظهرا بتوقيت غرينتش) من يوم الجمعة، وذلك لإتاحة المجال أمام الإدارة لتقديم استئنافها.

ووفقا لما كتبه القاضي، فإن احتجاز خليل ومحاولة ترحيله استنادا إلى بند نادر من قانون الهجرة الأمريكي، الذي يمنح وزير الخارجية صلاحية ترحيل أي غير أمريكي يعتبر وجوده مناقضا لمصالح السياسة الخارجية، يعد انتهاكا لحقه في حرية التعبير.

وذكر القاضي أيضا: "المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويحرم من حقه في التعبير".

ومنعت الإدارة بأمر القاضي من ترحيل خليل على أساس تعارض وجوده مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

وزارتا الخارجية والعدل الأمريكيتان، اللتان تمثلان الإدارة في القضية، امتنعتا عن التعليق على القرار، وكذلك لم يجب محامو خليل فورا على طلبات التعليق.

وألقي القبض على خليل في 8 مارس/آذار عقب سحب وزارة الخارجية الأمريكية بطاقته الخضراء، ومنذ ذلك الحين يقبع في مركز احتجاز للمهاجرين بولاية لويزيانا.

وحالة محمود خليل تسجل كأول اعتقال معروف لطالب أجنبي ضمن سياسة إدارة ترامب الرامية إلى ترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والرافضين للحرب في غزة.