الاحتلال يزعم استعادة جثتي أسيرين من قطاع غزة

وطن: زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استعادة جثتي أسيرين من قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وقال نتنياهو، إن جثتي الأسيرين أعيدتا بعد عملية عسكرية نفذها الجيش وجهاز الشاباك، مبينًا أن الجثة الأولى تعود للأسير يائير يعقوب من كيبوتس "نير عوز" وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد قتلته ثم أسرته يوم السابع من أكتوبر، وفقًا لادعائه.

أما الجثة الثانية، بحسب نتنياهو، فلم يُسمح بعد بنشر اسمه، ولكن تم إبلاغ عائلته باستعادة جثة ابنها.

وزعم جيش الاحتلال، إنه انتشل جثتي أسيرين من خان يونس، بعد عملية نفذتها قوة من الفرقة 36 بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

من جانبها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "إعادة جثتي اثنين من الرهائن إغلاق حساب وتنفيذ واجب الدولة تجاه شعبها"، مؤكدة، في الوقت ذاته، أنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل يعيد كل الأسرى مقابل إنهاء الحرب.

يُشار أنه بعد استعادة جثتي الأسيرين، بقي في قطاع غزة 53 أسيرًا، بينهم 20 أسيرًا تقول إسرائيل إنهم على قيد الحياة، وهناك ثلاثة آخرون مايزال مصيرهم غير معروف، أما بقية الأسرى فهم جثث.