كتائب القسام تستهدف دبابة للاحتلال بقذيفة "الياسين 105" جنوب خانيونس

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، عن استهداف دبابة للاحتلال من طراز "ميركفاه" بقذيفة مضادة للدروع من نوع "الياسين 105".

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب، أن الاستهداف وقع قرب مفترق "أبو شرخ" في منطقة "البطن السمين" جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووكانت أعلنت "القسام"، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن مقاتليها قنصوا جندياً إسرائيلياً شرق مدينة خانيونس.

وقالت إن قناص من "القسام" استهدف جندي راجل بالقرب من آليات الجيش ببندقية "الغول" القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة ورصد مقاتلوا القسام هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء الجندي.

يأتي هذا الاستهداف في إطار تصدي فصائل المقاومة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومعاركها المتواصلة ضمن معركة "طوفان الأقصى".