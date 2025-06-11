إصابة مواطن بجروح ورضوض جراء اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

وطن: أصيب مواطن، مساء اليوم الأربعاء، بجروح ورضوض في اعتداء للمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، ان مجموعة من مستوطني مستوطنة "خافات ماعون"، المقامة على أراضي المواطنين، اعتدوا بالضرب على المواطن مفضي ربعي، أثناء رعيه للأغنام في محيط منزله بقرية التوانة بمسافر يطا، ما أدى الى اصابته بجروح ورضوض، تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف الى إحدى المستشفيات القريبة.

وفي ذات السياق أطلق مستوطنون أغنامهم في حقول المواطنين وفي محيط منازلهم في منطقتي "اقواويس، وفاتح سدره"، واتلفوا عددا من أشجار الزيتون المثمرة ومحاصيل زراعية أخرى.