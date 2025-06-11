مرصد العالم العربي يختتم سلسلة ورش لتعزيز الديمقراطية المحلية ومواجهة تحديات التزكية

وطن: أنهى مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات سلسلة من ورش العمل التي تناولت موضوع الانتخابات والتزكية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "الهيئات المحلية المغيبة عن العملية الانتخابية"، وذلك في ست محافظات فلسطينية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

شملت الورش مواقع متعددة، من بينها مجلس قروي عربونة في جنين، مجلس قروي تياسير في طوباس، قاعة البلد العامة في كوبر، بلدية نحالين، والمركز المجتمعي للشباب في بيت عوا بمحافظة الخليل.

هدفت هذه الورش إلى تسليط الضوء على تأثير التزكية في العملية الديمقراطية، حيث ناقش المشاركون مزاياها وتحدياتها، وانعكاسها على التمثيل السياسي. كما تم تحليل تجربة الانتخابات المحلية الفلسطينية، مع التركيز على سبل تعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية وضمان النزاهة الانتخابية.

أبرز التوصيات والمخرجات:

إطلاق حملات توعية إعلامية ومجتمعية لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية.

مراجعة آلية التزكية لضمان العدالة وتمثيل كافة الأطراف، ومنع استخدامها كوسيلة لإقصاء المنافسين.

دعم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية من خلال برامج تدريبية ومبادرات فاعلة.

تطوير آليات إشراف مستقلة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.

تعزيز الرقابة على الحملات الانتخابية لضمان حرية الاختيار والتصويت.

تشجيع الترشح والمنافسة لكسر احتكار المناصب وتعزيز التعددية السياسية.

تعديل بعض بنود قانون الانتخابات المحلية بما يحقق عدالة وتنوعًا أكبر في التمثيل.

تمكين المجتمع المدني من أداء دور رقابي فاعل لضمان نزاهة التصويت والترشح.

تحسين قنوات التواصل بين المواطنين والمرشحين لخلق حوار ديمقراطي بناء.

وقد شكلت هذه الورش خطوة متقدمة نحو بناء نظام انتخابي أكثر عدالة وشفافية، يعكس الإرادة الشعبية ويعزز المشاركة الديمقراطية، بما يخدم التنمية المحلية ويستجيب لتطلعات المواطنين.