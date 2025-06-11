شهيد و3 جرحى بغارة للاحتلال على جنوب لبنان

وطن: استشهد مواطن لبناني، وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن شهيدًا و3 جرحى سقطوا جراء غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمسـ استشهاد شخصين وإصابة ثالث بجروح، يوم أمس الثلاثاء، باستهداف مسيّرة إسرائيلية منطقة جنعم في بلدة شبعا جنوبي لبنان.

وصباح اليوم، قالت مصادر إعلامية لبنانية، إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي "خرقت" السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية قرب بلدة بليدا ومدينة ميس الجبل، فجرًا.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رافعاً في الفترة الأخيرة من وتيرة اعتداءاته وتهديداته بشنّ مزيدٍ من العمليات.

وبحسب مصادر في حزب الله، اليوم، فإن "مجموع الخروقات الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولغاية 9 يونيو/ حزيران الحالي بلغ 3505 خروقات، وقد أسفرت عن استشهاد 174 شخصاً وجرح أكثر 409 آخرين.