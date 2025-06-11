151 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية تطالب بالإفراج الفوري عن ناشطي سفينة "مادلين" وكسر الحصار عن غزة

وطن: دعت 151 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية، في بيان عاجل، إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" التي اختطفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين 9 حزيران، أثناء محاولتها إيصال مساعدات غذائية إلى سكان قطاع غزة المحاصرين.

وأكدت المنظمات الموقعة مسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتفعيل ولايات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها.

واعتبر البيان الذي وصل وطن نسخة منه، أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع وصول الإمدادات الإنسانية يشكل جريمة ضد الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لممارسة الضغوط على إسرائيل ورفع الحصار فورًا.

كما دعت المنظمات إلى تشجيع إرسال المزيد من سفن الحرية والمسيرات الراجلة إلى معبر رفح والحدود البحرية، كخطوة رمزية لكسر الحصار المفروض على غزة، والتضامن مع سكان القطاع في مواجهة الجرائم المستمرة بحقهم.

وأشار البيان إلى أن العجز الدولي عن وقف هذه الجرائم، والذي تعزز بفشل مجلس الأمن في تبني قرار لوقف العدوان بسبب الفيتو الأمريكي، يعكس تواطؤًا دوليًا مفزعًا مع الاحتلال، محذرًا من أن الصمت الدولي لم يعد حيادًا، بل تواطؤ مع الجريمة.

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